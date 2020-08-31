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تعليم

لطلاب المرحلة الأولى.. فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب في هذا الموعد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

يترقب طلاب المرحلة الأولى من التنسيق، فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب بعد ظهور نتائج المرحلة أمس، والتي من المقرر أن يتم فتحه لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عقب انتهاء المرحلة الثانية يوم السبت 5 سبتمبر المقبل.


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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق، مشيرًا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.

 

وأضاف "عبد الغفار" أن المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة تبدأ غدا الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر المرحلة حتي يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام.

 

 

ويمكن الاطلاع على موقع التنسيق عبر هذا الرابط

 

www.Tansik.Egypt.gov.eg

 

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة.

 

وأضاف عبد الغفار أنه اطمأن على سير وسهولة الإجراءات لطلاب الشهادات العربية والأجنبية وطلاب الثانوية العامة، كما اطمأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سير أعمال مكتب التنسيق بالمرحلة الأولى وتوفير جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بمكتب التنسيق، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم مؤكدا أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات.

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