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تعليم

خطوات التسجيل للالتحاق بالبرامج الخاصة لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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مريم عزت
أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة عن فتح باب القبول والتحويل إلى البرامج الخاصة لطلبة الثانوية العامة والشهادات المعادلة دفعة 2020 بالكلية، وذلك عبر الموقع الرئيسى للكلية https://fci.cu.edu.eg/ar/home. 


خطوات التسجيل على موقع طلبات الالتحاق يتبع الخطوات التالية: 
نوع شهادة الثانوية 
البرامج المراد التسجيل به 
ادخال الرقم القومى 
صورة واضحة من بطاقة الرقم القومى 
الجنسية _مصرى فقط 
النوع _ تاريخ الميلاد 
صورة واضحة من شهادة الميلاد ملف pdf
عنوان الطالب_ الايميل 
تليفون الطالب _ نليفون ولى الامر 
اسم الطالب بالغة الانجليزية 
المنطقة التعليمية المدونة بشهادة الثانوية 
مجموع الطالب + النسبة المئوية 
صورة واضحة من شهادة الثانوية pdf
صورة واضحة من بطاقة الترشيح pdf 
مجموع الحافز الرياض ان وجد 
صورة من شهادة الحافز الرياضى pdf ان وجد 
ثم الضغط على مفتاح save 

سوف يظهر رقم الطلب يتم تدوينة والاحتفاظ به ليتم متابعة الطلب لاحقا بهذا الرقم.

يقوم مراجعة الطلب من قبل موظف شئون الطلاب ومراجعة ما تم رافعة من شهادات.


يتم سداد رسم الالتحاق 400 جنيه لى خدمة "فورى"، وبعد سداد الرسوم يتم الرسال صورة الايصال "image.pdf، وذلك على ايميل شئون الطلاب [email protected]، ويكون عنوان الإيميل هو (طلب التحاق برامج خاصة رقم 0000). 

يتم انتظار الإعلان عن كشوف باسماء الطلاب المقبولين طبقا للمجموع الاعلى بكل برنامج بعد غلق التسجيل لكل مرحلة.

كما أن رسوم البرامج الخاصه لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى لجامعة القاهرة , 34.000 جنيه فى العام الدراسى تسدد على الفصلين الدراسى بقيمة 880 جنيها للساعة المعتمدة، بالإضافة الى سداد مبلغ 1800 جنيه مع إنهاء اجراءات التحويل تخصم من إجمالى المصروفات.

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