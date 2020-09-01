AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دخل المرحلة الأخيرة.. لقاح جامعة أكسفورد على وشك الانتهاء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:31 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن العالم قد يكون على بعد خطوة واحدة من الحصول على لقاح فيروس كورونا بعد أن دخل لقاح جامعة أكسفورد المرحلة النهائية من الاختبارات في الولايات المتحدة.


وأشارت الصحيفة إلى أن شركة الأدوية البريطانية العملاقة AstraZeneca ، التي تمتلك حقوق اللقاح ، قالت إنها سجلت 30 ألف متطوع أمريكي للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية.


 وهذا يعني الآن أن 50000 شخص من جميع أنحاء العالم يشاركون في دراسات لمعرفة ما إذا كان اللقاح ، المعروف باسم AZD1222 - يمكن أن يمنع بالفعل الأشخاص من الإصابة بـ Covid-19.


أقرأ أيضا:

مع الموجة الثانية لـ كورونا.. ابتعد عن هذا النوع من الكمامات فورا


 تم بالفعل حقن الآلاف من المتطوعين بالعقار التجريبي في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا ويتم رصدهم من قبل العلماء.


وقالت البروفيسورة سارة جيلبرت من أكسفورد ، العقل المدبر وراء اللقاح ، إن البيانات الأولية من التجارب في هذه البلدان يمكن توقعها في الأسابيع المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قاهر كورونا.. معلومات جديدة لاتعرفها عن لقاح استرازينيكا

لقاح بريطاني مضاد لفيروس كورونا خلال أشهر.. هل ينجح في القضاء على الوباء؟

سلامة واستجابة قوية.. بشرى من أكسفورد بشأن لقاح كورونا المنتظر

رئيس الوزراء البريطاني: نتائج لقاح كورونا إيجابية جدا

جاهز أول سبتمبر.. نتائج واعدة من لقاح أكسفورد لعلاج كورونا

تسلل زمني للسباق العالمي نحو علاج فيروس كورونا.. صراع دولي على اللقاح الآمن والأكثر فعالية لإنتاج الأجسام المناعية.. وعلاج سانوفي يثير أزمة بين أمريكا وفرنسا

ترشيحاتنا

زلموكة وتمساحة وعيون وشبح وخنزيرة.. أسعار أشهر 5 سيارات مرسيدس مستعملة في مصر.. صور

قانون التأمينات الجديد.. صرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر.. تفاصيل

هل المال المدخر في البنك لأعيش من عوائده عليه زكاة؟.. دار الإفتاء تجيب

بعد حبس ابنتها .. 3 أزمات في حياة نهي العمروسي

إحنا منقدرش نقول كده.. لجنة كورونا توجه رسالة مهمة للمدارس.. التفاصيل

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

AdvertisementS

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

"لقينا بيشوي ومنة عبدالعزيز عريانين".. قبل الجلسة | ماذا حدث في فندق الهرم

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

قانون التأمينات الجديد.. صرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر.. تفاصيل

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

بعد الجنازة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقرير مفصل عن تويوتا ياريس toyota yaris الجديدة .. صور

مرض جيني يصيب الدم ويسبب تأخر البلوغ.. تفاصيل

إطلالة جريئة.. كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد