دخل المرحلة الأخيرة.. لقاح جامعة أكسفورد على وشك الانتهاء

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن العالم قد يكون على بعد خطوة واحدة من الحصول على لقاح فيروس كورونا بعد أن دخل لقاح جامعة أكسفورد المرحلة النهائية من الاختبارات في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة الأدوية البريطانية العملاقة AstraZeneca ، التي تمتلك حقوق اللقاح ، قالت إنها سجلت 30 ألف متطوع أمريكي للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية.

وهذا يعني الآن أن 50000 شخص من جميع أنحاء العالم يشاركون في دراسات لمعرفة ما إذا كان اللقاح ، المعروف باسم AZD1222 - يمكن أن يمنع بالفعل الأشخاص من الإصابة بـ Covid-19.

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تم بالفعل حقن الآلاف من المتطوعين بالعقار التجريبي في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا ويتم رصدهم من قبل العلماء.

وقالت البروفيسورة سارة جيلبرت من أكسفورد ، العقل المدبر وراء اللقاح ، إن البيانات الأولية من التجارب في هذه البلدان يمكن توقعها في الأسابيع المقبلة.