صوتك نعمة وحضورك وطن.. رسالة سلاف فواخرجى لـ فيروز بعد زيارة ماكرون.. شاهد

فيروز .... أن نراكِ ونرى ضحكتك البهية ... هو تكريم لنا نحن ، وسعادة ننتظرها ولو كل سنة مرة ... فيروز ... وجودك كرم من الله ، وصوتك نعمة وحضورك وطن ... #فيروز #سلاف_فواخرجي