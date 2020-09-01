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فن

صوتك نعمة وحضورك وطن.. رسالة سلاف فواخرجى لـ فيروز بعد زيارة ماكرون.. شاهد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:47 م
فيروز
فيروز
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محمد بدران


علقت الفنان السورية سلاف فواخرجي على زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للنجمة اللبنانية فيروز بمنزلها امس

ونشرت سلاف فواخرجي صورة من الزيارة عبر حسابها بموقع "انستجرام"  وعلقت على قائلة : "فيروز .... أن نراكِ ونرى ضحكتك البهية ...هو تكريم لنا نحن ، وسعادة ننتظرها ولو كل سنة مرة ...فيروز ... وجودك كرم من الله ، وصوتك نعمة وحضورك وطن ..."


و نشر الحساب الرسمي للسيدة فيروز على موقع "تويتر"، صورا تظهر اللقاء الذي جمعها أمس، الاثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها.


وكان ماكرون قد توجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان أمس، الاثنين، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس  مساء الاثنين".


والتقى ماكرون فيروز لمدة ساعة وربع الساعة، وبعدها وصف الرئيس الفرنسي جارة القمر بأنها "جميلة وقوية للغاية".


ومنح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.


يذكر أن فيروز نالت إعجاب رؤساء فرنسيين كثيرين، فمنحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988، ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.

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