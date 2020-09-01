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متفوق في الدبلومات الفنية: عملت مبيض محارة وأشكر الدكتور طارق شوقي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:14 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف محمد عبد الرزاق من أوائل الدبلومات الفنية، تفاصيل تفوقه في الدراسة.

قال عبد الرازق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن وزير التعليم الفني اهتم خلال الفترة الأخيرة بالتعليم الفني، متابعا أن التعليم الفني فيه ناس كويسة جدا وممكن تبقي حاجة كبيرة.

وتابع أن :"التعليم الفني شيء رائع وعكس ما يقال من قبل الناس وان الثانوية العامة بتاعت الشطرين، وكنت أعمل في أكثر من شغل في الاجازة ومنها مبيض محارة وأعمال كلها تعتمد على القوة والتعب والشقى".
 
وقدم الطالب، الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على اهتمامة الكبير بالتعليم الفني.

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