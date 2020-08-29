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خالد عكاشة: التنظيم الإخواني سيعاني من زلزال عميق بعد القبض على محمود عزت

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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عادل نصار

كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات السياسية، الأهمية الكبير من الضربة الأمنية بالقبض على القيادي الإخواني محمود عزت.

وقال "عكاشة"، خلال مداخلة مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج المواجهة المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إن لهذه الضربة الأمنية الكبيرة تأثير غير عادي وكبير جدا على جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا أن القيادي الإرهابي محمود عزت الذي اختبأ لمدة 7 سنوات، اتجه للعمل الإرهابي من تحت الأرض في 30 يونيو لعام 2013.

وأكمل مدير المركز المصري للفكر والدراسات السياسية، أن "التنظيم الإخواني سيعاني من زلزال عميق داخليًا وخارجيًا بعد ضبط القيادي محمود عزت خاصة أنه كان يدير الكتائب الإخوانية الإلكترونية".

وتابع عكاشة، أن محمود عزت هو العقل المدبر للعمل الإرهابي الإخواني خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه هو القيادة الأكثر علمًا بشئون تنظيم الإخوان الإرهابي بعد 30 يونيو 2013.

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