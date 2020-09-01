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تعليم

النائبة سهير عبد السلام: التعليم الهجين لن يقلل من الاعتماد على المدرسين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:03 م
الدكتورة سهير عبد
الدكتورة سهير عبد السلام
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قسم التعليم
صرحت  الدكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الاداب السابقة بجامعة حلوان و النائبة بمجلس الشيوخ عن دائرة ا لجيزة ،  ان التعليم الهجين هو نتيجة الاجراءات الحديثة فى التعليم وانه جزء اساسى من العملية التعليمية وكان لا يعتمد علية من قبل بشكل الكافى .

اوضحت عبد السلام أنه مع تفشى فيروس كورونا ادرك اعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعات  الحاجة الى تطوير الذات واكتساب مهارات التواصل عبر المنصات الالكترونية المختلفة .

ويأتي طرح التعليم الهجين لتقليل عدد الطلاب داخل قاعة المحاضرات واختزال ايام حضور الطلاب الى النصف تقريبآ. 

اوضحت عبد السلام أن عملية التعليم الهجين واجهت العام الماضى مشاكل مثل عدم توفر البنية التحتية المناسية وأن اعضاء هيئة التدريس لم يكونوا مؤهلين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى أن  هناك قطاع كبير من الطلاب لم يستطيعوا الوصول الى منصات التعليم بسبب عدم توافر شبكة الانترنت لديهم .
واضافت ان الجامعة اتخذت اجراءات واستعدت مع بداية العام الدراسى الجديد بتوفير بنية تحتية وتطوبر منصات الكترونية تستوعب التعليم عن بعد وجاء ذلك بتوجيه من المجلس الاعلى الجامعات ؛وسوف يتم فى الاسابيع القادمة قبل بداية العام الدراسى الجامعى تدريب هيئة التدريس لاكسابهم مهارات التدريس عن بعد وعبر المنصات وتطوير طريقة تدريسهم وعرضهم الماده العلمية بطرق حديثة سواء كانت عبر فيديو او عرض الماده بنظام ال powerpoint.

ونبهت عميدة كلية اداب حلون على ان كلية الاداب لا تخرج مدرسين فقط وان الكلية بها 18 قسم وكلها يمكن لخرجيها العمل فى مجالات متنوعة وليس التدريس فقط  وان بالجامعة كلية التربية وهى المنوطة بتخريج مدرسين ومعلمين المستقبل .
أكدت ان التعليم الهجين لن يؤثر او يقلل فى عدد المدرسين فى المستقبل بل  على العكس سوف يزيدهم وان التعليم الهجين يتطلب مزيد من المدرسين لتقسيم عدد الطلاب على المنصات والمحاضرات الاونلاين .


وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتي الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
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