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حوادث

إخلاء سبيل 5 أشخاص ضبطت بحوزتهم تماثيل تبين عدم أثريتها ببنها

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:40 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قرر المستشار موسى عبد الباري مدير نيابة مركز بنها فى القليوبية إخلاء سبيل 5 أشخاص تم ضبطهم على الطريق الإقليمي بنطاق دائرة مركز بنها وبحوزتهم 4 قطع يشتبه في كونها أثرية.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير الأمن إخطارا من كمين الطريق الإقليمي بدائرة مركز بنها يفيد بضبط 4 قطع حجرية يشتبه في أثريتها داخل سيارة بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة بنها يستقلها 5 أشخاص "سائق ولحام معادن و3 عاطلين" يقيمون بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

وبمواجهة المتهمين أكدوا أن المضبوطات خاصة بأحدهم وأقر الأخير بعثوره عليها عن طريق التنقيب بإحدى المزارع بناحية مركز أبوالمطامير بالبحيرة وقيامه منذ فترة بتسليمها لأحد أقاربه بمدينة الإسماعيلية للتصرف فيها بالبيع وعقب فشله في ذلك توجه إليه وتحصل على المضبوطات.

وكلفت النيابة الجهات المعنية بفحص القطع المضبوطة من قبل قوات الأمن، وجاءت نتيجة الفحص بأنها غير مدرجة بجدول الآثار وليست أثرية وعليه تقرر إخلاء سبيل المتهمين.
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