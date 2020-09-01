المنتجة لعلاج كورونا: البروتوكول المصري لعلاج الجائحة من أفضل البروتوكولات العلاجية في العالم

قال الدكتور أمجد طلعت مدير عام بشركة الادوية المنتجة لعلاج كورونا، أن الدولة المصرية تسير بسرعة لتوفير الجديد في علاج كورونا، مضيفا أن صناعة الدواء في مصر معترف بها في دول العالم.





وأكد طلعت، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك ثقة في المنتج المصري في مجال الأدوية، مشيرا إلى أن علاج كورونا ريميد سفير متوفر في 10 دول على مستوى العالم.





وتابع الدكتور أمجد طلعت مدير عام بشركة الادوية المنتجة لعلاج كورونا، أن أول إنتاج للشركات المصرية سيتم تحصين 100 مليون طائر خلال عام





وأشار الدكتور أمجد طلعت مدير عام بشركة الادوية المنتجة لعلاج كورونا، إلى أن هيئة الشراء الموحد تضمن توافر الادوية في المستشفيات بأعلى المعايير وأرخص الاسعار، لافتا إلى ان هناك تواصل بين الهيئة ووزارة الصحة بهدف توفير الأدوية بالمستشفيات.





وتابع أن هيئة الشراء الموحد تجري مناقصة عامة لتوفير كميات الادوية بالمستشفيات، لافتا إلى ان البروتوكول المصري علاج كورونا من أفضل البروتوكولات العلاجية في العالم.



