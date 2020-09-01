تطوير وإصلاح.. رئيس السكك الحديد: التأكيد على دخول المواطنين بالكمامات وغرامة على المخالفين

قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن جميع العاملين في السكك الحديد يقومون بدور كبير للحفاظ على مرفق السكك الحديد ومكتسبات التطوير الأخيرة.





وأضاف أشرف رسلان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "نعمل على تطوير جميع قطاعات السكك الحديد والبنية التحتية والقطارات والجرارات والمزلقانات".





وتابع أشرف رسلان "الرئيس السيسي يهتم بشكل كبير بقطاع النقل والسكك الحديد، ونسير بخطوات متوازنة لتطوير السكك الحديد كي تليق بالمواطن".





وأكد أشرف رسلان "نتبع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل قطارات السكك الحديد".





ولفت أشرف رسلان إلى أن "هناك عمالا بالأمن الإداري على بوابات المحطات؛ للتأكد من ارتداء المواطن للكمامات، ويتم توفير الكمامات داخل المحطة"، مضيفا "هيئات التفتيش تزيد من المرور على القطارات للتأكد من ارتداء المواطنين للكمامة وهناك غرامة لمن لا يرتدي الكمامات أثناء تواجده في القطارات".