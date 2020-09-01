AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تطوير وإصلاح.. رئيس السكك الحديد: التأكيد على دخول المواطنين بالكمامات وغرامة على المخالفين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:48 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن جميع العاملين في السكك الحديد يقومون بدور كبير للحفاظ على مرفق السكك الحديد ومكتسبات التطوير الأخيرة.

وأضاف أشرف رسلان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "نعمل على تطوير جميع قطاعات السكك الحديد والبنية التحتية والقطارات والجرارات والمزلقانات".

وتابع أشرف رسلان "الرئيس السيسي يهتم بشكل كبير بقطاع النقل والسكك الحديد، ونسير بخطوات متوازنة لتطوير السكك الحديد كي تليق بالمواطن".

وأكد أشرف رسلان "نتبع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل قطارات السكك الحديد".

ولفت أشرف رسلان إلى أن "هناك عمالا بالأمن الإداري على بوابات المحطات؛ للتأكد من ارتداء المواطن للكمامات، ويتم توفير الكمامات داخل المحطة"، مضيفا "هيئات التفتيش تزيد من المرور على القطارات للتأكد من ارتداء المواطنين للكمامة وهناك غرامة  لمن لا يرتدي الكمامات أثناء تواجده في القطارات".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء تجميع أول عربة ركاب قطارات في مصر أكتوبر المقبل.. فيديو

تحركات برلمانية بشأن تطوير قضبان السكة الحديد.. نواب: وجود شراكة بين القطاع الخاص والدولة يساهم في تقديم خدمات أفضل.. ومطالب بإنشاء اشتراكات مخفضة لأصحاب المعاشات وذوي الإعاقة

رئيس السكة الحديد يتفقد أعمال مشروع نظم التحكم والإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية

رئيس السكك الحديد: جاهزون بـ 38 قطارا جديدا للتشغيل على الخطوط الرئيسية

محافظ أسيوط يشهد انطلاق أحد القطارات الجديدة عالية المستوى بمحطة السكة الحديد

رئيس السكة الحديد يوجه بمراجعة حالات التعدي على أملاك الهيئة بأحواش المحطات

ترشيحاتنا

في الجيم.. ظهور مميز لنجم الأهلي وليد أزارو

السيسي يتابع الموقف كاملا.. الديهي: منظومة التعليم تحتاج إلى نسف كلي

مليون و900 ألف.. الاقتصاد الزراعي يكشف فاقد الأفدنة منذ 2011 .. فيديو

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

نشأت الديهي يفجر مفاجأة عن الفيرمونت: أخطر قضية أخلاقية منذ التسعينات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة قتل كورونا بالقرنفل

بتعانى من اسمرار الهالات والدقن.. حيلة ذهبية لإخفاء كل العيوب

دراسة.. تعرف على علاقة لقاح الأنفلونزا وإصابة الأطفال بالتوحد أثناء الحمل