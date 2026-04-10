البحرين .. اعتراض وتدمير 194 صاروخا و515 طائرة مسيرة

نجحت منظومات الدفاع الجوي البحرينية منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على المملكة من اعتراض وتدمير 194 صاروخا، و515 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وشددت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان لها على أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي وتبين إنها لم ترصد أي صواريخ أو مسيرات معادية خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت القيادةُ العامةُ أن رجال وحدةِ هندسةِ الميدانِ الملكيةِ يواصلون مهامَّهم في تأمينِ المواقعِ المتضررة لضمانِ السلامةِ العامةِ للمواطنين والمقيمين.

وبينت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنها تفخر بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة.

ودعت الجميع؛ إلى الابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط أي حطام.

وقالت إن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.