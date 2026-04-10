المقاومة مستمرة.. رسالة عاجلة من أمين حزب الله إلى الشعب اللبناني

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن العدو الإسرائيلي عاجز في الميدان في مواجهة أبطال المقاومة ولم يتمكن من الاجتياح البري كما أعلن مراراً.

وقال نعيم قاسم في كلمة له الى الشعب اللبناني : غيّر العدو الإسرائيلي أهدافه مراراً فتارةً يريد الليطاني وأخرى التقدم المحدود.

وأضاف نعيم قاسم: فوجئ العدو بأساليب المقاومة ومرونة حركة المجاهدين وقدراتهم الدفاعية ولن نقبل بالعودة إلى الوضع السابق وندعو المسؤولين إلى إيقاف التنازلات المجّانية.

وتابع قاسم: العدو لجأ إلى الإجرام الدموي في بيروت والضاحية والجنوب والبقاع وجبل لبنان وفي كل مكان باستهداف المدنيين.

وزاد قاسم: لم يفلح الاحتلال في كل عدوانه لأكثر من 40 يوماً في منع الصواريخ والقذائف والمسيّرات عن مستوطناته القريبة والبعيدة.

وأكمل : حشد مئة ألف جندي لن يساعد العدو الإسرائيلي على الاحتلال بل سيتحوّلون إلى جثث وأشلاء ومن بقي في الميدان يعيش الرعب

وواصل قاسم: 40 يوماً والعدو يراكم فشله ومستوطناته تضجّ من الرعب وخططه مرتبكة ومسؤولوه يهدّدون يوميا بنبرةٍ عاليةٍ منخفضة الأثر.

وأكمل : شعب لبنان أصلب بكثير مما يعتقد العدو والنازحون أعطوا أمثولة الفخر والذين آووهم أظهروا أشرف المواطنة والإنسانية. المجاهدون على الجبهات هم سدّ منيع كسر أحلام الصهاينة وأمنياتهم.

وأمضى قاسم : المقاومة مستمرة حتى ينقطع النفس وتنافس الشباب إلى الميدان هو بارقة أمل وعزة والتضحيات تجعلنا أكثر تشبثاً بتحرير وطننا وكرامتنا.

وأتم قاسم: نحن معاً كدولة وجيش وشعب ومقاومة نحمي بلدنا ونعيد سيادته ونطرد المحتل . ولن تخيفنا تهديداتهم ولا أسلحتهم فنحن أصحاب الأرض نملك الإيمان والإرادة والقدرة لنمنعهم من تحقيق أهدافهم.