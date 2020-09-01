بعض القطارات تذاكرها بـ جنيه.. رئيس السكك الحديد: هذه الفئة من القطارات لا زيادة في أسعار تذاكرها

قال أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديد ، إن تذاكر الدرجة الثانية والثالثة الخاصة القطارات العادية والفرعية بنفس اسعارها ولا زيادة فيها ، مضيفا:" مازال هناك قطارات التذكرة فيها بـ جنيه ".





وأضاف أشرف رسلان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" القطارات الروسية الجديدة لها تعريفة جديدة ".





وتابع اشرف رسلان:" القطارات المكيفة التي تم إعادة تأهيلها زادت أسعار تذاكرها بنسبة تتراوح من 25 إلى 80% ".





واكمل اشرف رسلان:" نعمل على تطوير جميع قطاعات السكك الحديد والبنية التحتية و القطارات والجرارات والمزلقانات ".





واكمل اشرف رسلان:" نتبع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل قطارات السكك الحديد ".



