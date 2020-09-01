AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعض القطارات تذاكرها بـ جنيه.. رئيس السكك الحديد: هذه الفئة من القطارات لا زيادة في أسعار تذاكرها

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:51 م
القطارات
القطارات
Advertisements
هاني حسين
قال أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديد، إن تذاكر الدرجة الثانية والثالثة الخاصة القطارات العادية والفرعية بنفس اسعارها ولا زيادة فيها ، مضيفا:" مازال هناك قطارات التذكرة  فيها بـ جنيه ".

وأضاف  أشرف رسلان  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي  رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" القطارات الروسية  الجديدة  لها تعريفة جديدة ".

وتابع اشرف رسلان:"   القطارات المكيفة التي تم إعادة تأهيلها زادت  أسعار تذاكرها بنسبة  تتراوح من 25 إلى 80% ".

واكمل اشرف رسلان:"  نعمل على تطوير جميع قطاعات السكك الحديد والبنية التحتية و القطارات والجرارات والمزلقانات ".

واكمل اشرف رسلان:"   نتبع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل قطارات السكك الحديد ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحركات برلمانية بشأن تطوير قضبان السكة الحديد.. نواب: وجود شراكة بين القطاع الخاص والدولة يساهم في تقديم خدمات أفضل.. ومطالب بإنشاء اشتراكات مخفضة لأصحاب المعاشات وذوي الإعاقة

رئيس السكك الحديد: جاهزون بـ 38 قطارا جديدا للتشغيل على الخطوط الرئيسية

ليست كبيرة وسيقابلها خدمة.. برلماني يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات الجديدة

وزير النقل: دخول 38 قطارا جديدا مطورا الخدمة بدءا من غد الخميس بتعريفتها .. ولا مساس بأسعار "الحالية"

تعرف على نسبة الزيادة في أسعار تذاكر القطارات الجديدة بدءا من اليوم

السكة الحديد: انطلاق 38 قطارا جديدا وزيادة الأسعار لا تغطى كل المصروفات.. فيديو

ترشيحاتنا

بالكاجول.. ياسمين صبري تستعرض جمالها وتخطف قلوب محبيها.. شاهد

أخبار الزمالك.. موقف الهوني من الانضمام للفريق وخوض تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة بيراميدز

في الجيم.. ظهور مميز لنجم الأهلي وليد أزارو

بعد حبس ابنة نهى العمروسى .. قصص أبناء الفنانين خلف القضبان

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

بعد منع حسني عبد ربه من حضور مبارة الإسماعيلى .. علي أبو جريشة: إيه اللي بيحصل ده.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة قتل كورونا بالقرنفل

بتعانى من اسمرار الهالات والدقن.. حيلة ذهبية لإخفاء كل العيوب

دراسة.. تعرف على علاقة لقاح الأنفلونزا وإصابة الأطفال بالتوحد أثناء الحمل