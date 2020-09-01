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رياضة

عدنان حلبية: رفع القيد عن اللاعبين .. وحديث إبراهيم حسن لا يليق بالنادي المصري

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:47 م
حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن
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حسام الحارتي
قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري إنه تم إلغاء عقوبة قيد اللاعبين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، مشيرا إلى أنه سيتم قيد اللاعبين بداية من الموسم المقبل.

وقال عدنان حلبية في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، متفائل بالفترة المقبلة خاصة بعد رفع حظر القيد عن المصري".

وأوضح عدنان حلبية أن طريقة إبراهيم حسن في الحديث عن مجلس إدارة النادي المصري لا تليق. 

وتابع:" أقدر الحالة النفسية السيئة للتوأم" حسام وإبراهيم حسن"، بسبب جلوسهما في المنزل خلال الفترة الحالية".

وأتم :" ننتظر الموقف القضائي لإنهاء أزمة التؤام وظهور الحقيقة كاملة أمام الجميع .

وطالب عدنان حلبية التوأم حسام وإبراهيم حسن بتعويض 30 مليون جنيه عقب رحيلهم عن النادي المصري.


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