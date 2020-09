أغنية جديدة من هيونداى بمناسبة سيارة أيونيك الجديدة

أعلنت شركة هيونداي موتور بالتعاون مع فرقة "بي تي إس" الكورية الشهيرة انطلاق أغنية جديدة بعنوان "IONIQ: I'm On It" بمناسبة طرح هيونداي لعلامتها الجديدة للمركبات الكهربائية “IONIQ in charge of turning the world”.

وتتاح الأغنية التي تعد أول مشروع موسيقي لفرقة "بي تي إس" مع هيونداي العالمية للتنزيل مجانًا على موقع العلامة التجارية للشركة، في 31 أغسطس، وسيتم عرض الفيديو الخاص بالأغنية لأول مرة على قناة يوتيوب الرسمية للشركة في جميع أنحاء العالم (HyundaiWorldwide) يوم 2 سبتمبر .

وتعتبر أغنية العلامة التجارية "IONIQ: I’m On It" صممت لتتماشى مع هدف أيونك IONIQ المتمثل في تقديم تجارب المركبات الكهربائية EV التي تضع العملاء وحاجاتهم في مركز الاهتمام، والتي تركز على حلول نمط الحياة السريعة والتواصل.

وقام باداء الاغنية العديد من النجوم الكوريين RM و Jin و SUGA و J-Hope و Jimin و V و Jung Kook من الفرقة الكورية الشهيرة، و تعبر كلمات الأغنية عن مشاعر الاكتشاف والفضول والأمل والإبداع والإلهام للمستقبل، وهي قيم أكدها عنوان الأغنية، ويعبر فيديو الأغنية عن مفهوم "بروفيسي EV Prophecy" من هيونداي الذي تم الكشف عنه في مارس.

و قال وونهونغ تشو، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق العالمي في شركة هيونداي موتور:" آمل أن تشجع الأغنية الجديدة التي تتعاون بها هيونداي مع فرقة "بي تي إس- BTS " قاعدة المعجبين العالميين بالفرقة وكذلك عملائنا على تجربة السيارات الجديدة، وأن تلفت انتباههم إلى رؤية هيونداي للتنقل النظيف الصديق للبيئة، والذي تتحققه العلامة التجارية IONIQ EV الجديدة".