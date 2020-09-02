أخبار السعودية اليوم.. 7 شروط لنقل المصريين العائدين للمملكة.. تسجيل أقل من 1000 إصابة بـ كورونا لليوم الرابع.. وانطلاق الدورة السادسة من مهرجان أفلام المملكة بمشاركة صدى البلد

السعودية تسجل أقل من 1000 إصابة بـ كورونا لليوم الرابع

السعودية تضع 7 شروط لنقل المصريين العائدين من الكوادر التعليمية والطبية للمملكة

انطلاق الدورة السادسة من مهرجان أفلام السعودية افتراضيًا بمشاركة "صدى البلد"









تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).









وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد، رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلى أن الخطوط السعودية أعلنت 7 شروط للسماح بنقل المسافرين العائدين من الكوادر التعليمية والطبية ومرافقيهم إلى المملكة عبر أسطولها ومتطلبات السفر إلى 25 دولة، داعية ضيوفها إلى اتباع الإرشادات الصحية بناء على التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية في السعودية.









وتضمنت شروط "السعودية" للمسافرين إلى المملكة، إلزام ضيوفها بتعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول، وأن جميع الضيوف يخضعون للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر)، داعية جميع ضيوفها إلى تثبيت تطبيقي "تطمن" و"توكلنا" والتسجيل فيهما.









واشتملت الشروط على تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق "تطمن" خلال 8 ساعات من وصول الراكب، ومراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد، والاتصال فورا على 937 في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة، والدخول على تطبيق "تطمن" والقيام بالتقييم الصحي اليومي، مطالبة الضيوف باتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسب ما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.









ودعت الخطوط السعودية إلى الدخول على الرابط https://bit.ly/34Vzdhi، لمعرفة متطلبات السفر إلى الـ 25 دولة وهي: مصر، والإمارات، والكويت، وعمان، والبحرين، ولبنان، والمغرب، وتونس، والصين، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وتركيا، واليونان، وبنجلاديش، والفلبين، وماليزيا، وجنوب أفريقيا، والسودان، وإثيوبيا، وكينيا، ونيجيريا، وإندونيسيا.









وانطلقت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أفلام السعودية، والتي ينظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) سنويًا بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الدمام، وبدعمٍ من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وذلك في الفترة من 13-18 محرم 1442هـ الموافق ( 1-6 سبتمبر 2020م).









وتأتي هذه النسخة من المهرجان وللمرة الأولى بشكل افتراضي بالكامل بمشاركة "صدى البلد" والناقد محمد نبيـل، لعرض روائع صناعة السينما السعودية التي تتنافس على نيل جوائز المهرجان من خلال باقة من الأفلام تصل إلى خمسة وعشرين فيلمًا، سيتم عرضها عبر قناة اليوتيوب لمهرجان أفلام السعوديّة، إلى جانب البث المباشر للحوارات مع صنّاع الأفلام والعديد من وورش العمل المتخصصة للمهتمين بهذه الصناعة.









يسعى المهرجان منذ إطلاقه عام 2008م، إلى أن يكون محركًا لصناعة الأفلام ومعززًا للحراك الثقافي في المملكة، علاوة على توفير الفرص للمواهب السعودية من الشباب والشابات المهتمين في صناعة الأفلام، والاحتفاء بأفضل الأفلام، كما يسعى إلى خلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام حيث تطور مهرجان أفلام السعودية ليصبح حافزًا رئيسيًا لازدهار صناعة الأفلام في المملكة.









فيما يعد "إثراء" منصة لإطلاق عروض الأفلام، بالإضافة إلى كونه أحد دور إنتاج الأفلام الرائدة في السعودية حيث أنتج "إثراء" عشرين فيلمًا حصلوا على خمس عشرة جائزة محلية وعالمية، كما أن الدعم الذي يقدمه المركز لصناعة الأفلام في المملكة أدّى إلى ظهور العديد من الإنتاجات التي نالت الأوسمة والجوائز من مهرجانات أفلام محلية وعالمية مرموقة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن عددًا من الأفلام التي أنتجها "إثراء" يتم عرضها الآن على منصة نتفليكس للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.









من جهته، أكد مدير مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، حسين حنبظاظة، أن أولى خطوات المركز المهمة كانت في عام 2018؛ عندما أنتج "إثراء" فيلم جود، وتم عرضه لأول مرة لينال شهرةً واسعة، ليس على المستوى المحلي فحسب بل الدوليّ أيضا، حصد على أثرها العديد من الجوائز، بينما في عام 2019، أنتج إثراء أكثر من مائة وخمسين عملًا مبتكرًا كان من ضمنها ثمانية أفلام، ويأتي ذلك ضمن سعي المركز الدؤوب على تمكين المواهب الشابة في المملكة وتزويدهم بمنصة ديناميكية وبالأدوات التي ستمكّنهم من نقل مستواهم الفنيّ إلى مرحلة أعلى ضمن مجال يتّسم بتنافسيّة شديدة".









وأضاف: "في الوقت الذي لا يزال عام 2020 يعج بالتحديات؛ يواصل "إثراء" دعمه في صناعة المحتوى السينمائيّ المحلي عن طريق مهرجان أفلام السعودية من جديد وبعرض أفلام سينمائية جديدة".











وخلصَ حنبظاظة قائلًا: "لقد كانت الأفلام نقطة مضيئة بالنسبة لنا، فالمركز كان وبكل تأكيد، نقطة انطلاق لصناعة السينما السعودية".









وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.









وسجلت السعودية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 898 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 316670 حالة.









وبذلك تسجل السعودية أقل معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف إبريل الماضي، كما أنه اليوم الرابع الذي تسجل فيه السعودية أقل من 1000 حالة إصابة بـ كورونا.









وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 718 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 291514 حالة.









وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3929 حالة وفاة.









وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21227 والحالات الحرجة 1519 حالة.