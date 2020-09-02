باعا شقة بتوكيل مزور.. ضبط نصابين بالإسماعيلية









تبلغ من ( عامل - مقيم بالإسماعيلية ) بقيام شخصين بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية نظير بيعهما له شقة سكنية بموجب توكيل تبين أنه مزور.





أكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة البلاغ وأسفرت عن قيام (شخصين – مقيمان بالإسماعيلية – لهما معلومات جنائية) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بزعم ملكيتهم لها بموجب توكيلات مزورة .





والاستيلاء من الشاكى على مبلغ مالى قدره (360 ألف جنيه ) مقابل بيع وحدة سكنيه له "كائنة بدائرة قسم شرطة ثانى الإسماعيلية " بموجب توكيل "مزور".





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ، وحصولهما على التوكيل المزور من أحد الأشخاص لا يعلما بياناته - جارى تحديده وضبطه - مقابل مبلغ (1500جنيه ) .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



