سحر نصر: الاستثمار في مشروعات رواد الأعمال والبنية الأساسية يخفف من الآثار السلبية لـ كورونا.. فيديو

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، اليوم عبر الفيديو كونفرانس فى جلسة "بناء مستقبل مشترك منصف وشامل" ضمن فعاليات المنتدى الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تحت عنوان "كوفيد-19: تسريع الخطى نحو مجتمع المعرفة"، بجانب الدكتور لوران بروبست، شريك في مؤسسة "عالم جديد – مهارات جديدة"، وجيوم لا فورتون، خبير اقتصادي أول في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وأدارت الجلسة، الدكتورة كارولينا بان، بجامعة هارفارد.





ونشرت سحر نصر علي حسابها علي انستجرام فيديو لمشاركتها في المنتدى وقالت، ‎إن الاستثمار فى البنية الأساسية له تأثير إيجابي مضاعف على النمو المستدام وتوفير فرص العمل و تحسين دخل الاسرة، ويشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.





وأضافت ‎وفى ظل تأثر العالم بالآثار السلبية لفيروس كورونا، تلعب المؤسسات الدولية والشركاء فى التنمية دورا هاما في إعادة هيكلة الديون وإلغاء بعضها للتخفيف علي الدول النامية، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد أكثر وسيلة لخلق فرص عمل جديدة للشباب وتساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة، كما يعد الاستثمار في مشروعات رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والابتكار أكثر الاستثمارات الشابة الناجحة في ظل الإقبال علي استخدامها حاليا.





https://www.instagram.com/tv/CEoaRqCHMrH/?igshid=1dccichdn2f27