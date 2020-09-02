AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سحر نصر: الاستثمار في مشروعات رواد الأعمال والبنية الأساسية يخفف من الآثار السلبية لـ كورونا.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:05 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، اليوم عبر الفيديو كونفرانس فى جلسة "بناء مستقبل مشترك منصف وشامل" ضمن فعاليات المنتدى الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تحت عنوان "كوفيد-19: تسريع الخطى نحو مجتمع المعرفة"، بجانب الدكتور لوران بروبست، شريك في مؤسسة "عالم جديد – مهارات جديدة"، وجيوم لا فورتون، خبير اقتصادي أول في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وأدارت الجلسة، الدكتورة كارولينا بان، بجامعة هارفارد.

ونشرت سحر نصر علي حسابها علي انستجرام فيديو لمشاركتها في المنتدى وقالت، ‎إن الاستثمار فى البنية الأساسية له تأثير إيجابي مضاعف على النمو المستدام وتوفير فرص العمل و تحسين دخل الاسرة، ويشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأضافت ‎وفى ظل تأثر العالم بالآثار السلبية لفيروس كورونا، تلعب المؤسسات الدولية والشركاء فى التنمية دورا هاما في إعادة هيكلة الديون وإلغاء بعضها للتخفيف علي الدول النامية، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد أكثر وسيلة لخلق فرص عمل جديدة للشباب وتساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة، كما يعد الاستثمار في مشروعات رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والابتكار أكثر الاستثمارات الشابة الناجحة في ظل الإقبال علي استخدامها حاليا.

https://www.instagram.com/tv/CEoaRqCHMrH/?igshid=1dccichdn2f27
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

29.4 مليار درهم قيمة تجارة خدمات الاتصالات في الإمارات خلال 3 سنوات

سحر نصر تشارك في منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ترشيحاتنا

بلومبيرج: الولايات المتحدة علقت جزءا من المساعدات لإثيوبيا بسبب سد النهضة رسميا

بفستان قصير.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أخبار الفن | الموت يداهم عائلة الفنان إدوارد.. حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة.. مصطفى خاطر يرقص في فرح شقيقته

ردا للجميل.. طالب الدبلوم يوضح سبب المبلغ الذي حصل عليه من خاله بعد نجاحه

مترو الأنفاق يعلن حاجته لعدد من الوظائف الجديدة.. تعرف على التفاصيل والشروط

أول رد من والد ميسي على أزمة رحيل نجله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بالمايوه.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالة جريئة

أسعار fiat فيات 2020 في مصر