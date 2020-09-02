المحلة وسمنود تتأثر بالانقطاع.. فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال صيانة في الغربية.. السبت المقبل

أكد المهندس أشرف محمد الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية اليوم أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات سمنود القديمة يوم السبت المقبل في الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباح نفس اليوم وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.





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وأوضح أن المناطق السكنية التي تتأثر بفصل التيار منها " أبوصيربنا - ميت بدر حلاوة - كفر الصارم - بهبيت الحجارة - طليمه - عزبة نظيف - عزبه حميدة - عزبه عماشه - مصنع الوبريات - مصنع الدلتا الجديد - منطقة مساكن البدراوي بمسنود - محكمة سمنود - منطقة المحكمة بسمنود" .





كما يتأثر نتيجة العمل بلوحه أبوعلي بالمحلة "منطقة منشية مبارك بأبو علي - شارع الثورة - شارع الشهداء - شارع مركز شباب أبو علي - شارع مدرسة الصناعي - شارع الوحدة المحلية بأبو علي - شارع المركز - محطة المياه بمبارك - السلندلرات 1،2 ( محله أبو علي بالكامل) .





وأهاب "الحسيني " قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة حفاظا علي المواطنين .