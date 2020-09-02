جامعة بني سويف تحتل المرتبة الرابعة في تصنيف التايمز البريطاني

أعلن الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف ، اليوم ، عن حصول الجامعة على المرتبة الرابعة في تصنيف التايمز والمركز السادس على مستوى الجامعات المصرية (1000-801).





من جانبه، أوضح الدكتور منصور ، أن التصنيف يعتمد على 13 مؤشر أداء أهمها جودة البحث العلمي ، والنشر الدولي ، وارتفاع معدلات الاستشهاد المرجعي بالأبحاث المنشورة في المجلات العالمية ذات التأثير المرتفع ، لافتا أن تصنيف التايمز يعد من أكثر التصنيفات العالمية مصداقية وأكاديمية في ترتيبه لأفضل الجامعات المرموقة بشكل سنوي، مؤكدا على الاستمرار في دعم منظومة البحث العلمي والأبحاث العلمية، وفتح قنوات تعاون علمية مع جامعات محلية وإقليمية وعالمية ، وذلك وفقًا لاستراتيجية الجامعة ورؤيتها في تطوير البحث العلمي .





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ووجه رئيس الجامعة التهنئة إلى كافة أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين بالجامعة لحصولها على هذا التصنيف والذي يعكس مدى الجهد المبذول في الفترة الأخيرة في مجال الارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجالات الدولية .





من جهتها ، قالت الدكتورة سماء أمام الدق مدير مكتب التصنيف الدول ي بالجامعة ، أن المكتب يعمل من خلال خطة استراتيجية ، وله العديد من الأنشطة أهمها اعداد وتنظيم العديد من الدورات المتخصصة في كتابة الأبحاث العلمية ، كما يقوم المكتب بجمع وتحليل البيانات المهمة عن الجامعة ، ورفعها على مواقع التصنيف الدولي مؤيدة بالوثائق المطلوبة .



