AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خبير: الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري نتيجة اتباع برنامج إصلاح جاد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر تحصد إشادات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وكذا المؤسسات الاقتصادية العالمية نتيجة ما قامت به خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التزام الحكومة بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي سواء من خلال تحرير سعر الصرف أو إصلاح السياسة المالية في ترشيد الإنفاق وآخرها التسعير التلقائي لتعريفة البنزين وإعادة عملية التسعير بشكل ربع سنوي تلقائيا وفقا للأسعار العالمية للبترول، وكذا سعر الصرف والمصروفات يؤكد جدية مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الذي نص على تحريك أسعار الوقود تدريجيا ليتم تسعيره وفقا للسوق العالمية.

الدكتور مصطفى بدرة، أكد لـ صدى البلد، أن ما تحققه مصر من نجاحات على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلية تأتي بدعم من تنفيذ قرارات جريئة وجادة في الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني على مستويات متوازية سواء على صعيد السياسة النقودية وأهمها: تحرير سعر الصرف والسياسة المالية ومنها إعادة ترتيب أولويات الحكومة في الإنفاق وترشيد الدعم وكذا السياسة التشريعية ونسخ تشريعات اقتصادية جديدة تدفع عجلة الاستثمار.

الخبير الاقتصادي، تابع أن المجتمع الدولي سواء خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين وكل المؤسسات الاقتصادية العالمية ترصد ما يحققه الاقتصاد المصري من إنجازات خلال خطة الإصلاح الاقتصادي وهو ما يظهر بشكل مباشر في الإشادات الدولية التي يحصدها الاقتصاد المصري مع كل خطوة من خطوات برنامج الإصلاح.


أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن ملف مصر الائتماني المصنف عند المرتبة B2 بنظرة مستقرة يعكس الحجم الكبير لاقتصادها وتنوعه، وتمتعه بقاعدة تمويل محلية كبيرة، فضلًا عن احتياطيات من النقد الأجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.



وأوضحت الوكالة أن المستويات المنخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية تدعم الوضع الائتماني لمصر، وقد سمح انخفاض التضخم والسياسات النقدية الموثوقة للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي ساهم في الانخفاض التدريجي لتكاليف الاقتراض المحلي الحكومي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرقام لا تكذب ولا تتجمل.. مصر من الثورة إلى الدولة.. زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8 أضعاف وتراجع معدلات البطالة وعجز الموازنة خلال ٧ سنوات

أزمة كورونا وجوانبها الإيجابية.. خبير: مصر تتسلم ملياري دولار من النقد الدولي خلال أيام

440 مليون دولار استثمارات أجنبية جديدة في السوق المصري

3 سنوات من الإصلاح الاقتصادي .. كيف نجحت مصر وأخفقت الدول الأخرى في التعافي.. ورقمنة الخدمات أهم النتائج

ترشيحاتنا

1 ديسمبر.. نظر طعن متهمين في قضية مقتل الطفل يوسف العربي

كواليس عقوبة الـ مليون جنيه على كهربا بعد تعديه بالضرب على زميله فى مران الأهلى

دعاء النبي لتسكين الألم.. ردد هذه الكلمات

عودة المدارس.. أحمد موسى يعلن الحل لمنع انتشار كورونا بين الطلاب

غضب عارم فى هيدرسفيلد .. ميدو يصدم رمضان صبحي بعد تسريب صوره بـ تيشيرت بيراميدز

نائبة: إلغاء امتحانات الـ SAT كارثي ويفقد مصر قوتها داخليا وخارجيا.. فيديو

AdvertisementS

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

السيسى يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسي الجديد

إثيوبيا تتراجع وتطلب من أمريكا عدم تخفيض مساعداتها بسبب سد النهضة

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

قرار عاجل من السعودية بخصوص الطائرات القادمة والمتجهة إلى الإمارات باستخدام مجالها الجوي

تعرض طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون لحادث في مطار بيروت

جريمة مخلة بالشرف .. أحمد موسى يعلق على حبس صلاح دياب

صفعة كبرى.. الكونجرس يكشف عقوبة أمريكية ضخمة لـ إثيوبيا بسبب سد النهضة

الخارجية الأمريكية تكشف صاحب قرار وقف المساعدات إلى إثيوبيا

قبل انتهاء فترة التصالح.. كيف تنقذ وحدتك المخالفة من الإزالة في 10 خطوات.. تفاصيل

غضب عارم فى هيدرسفيلد .. ميدو يصدم رمضان صبحي بعد تسريب صوره بـ تيشيرت بيراميدز

عودة المدارس.. أحمد موسى يعلن الحل لمنع انتشار كورونا بين الطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت.. سوزان نجم الدين فى إطلالة مثيرة للجدل على البحر| شاهد

الفازلين قبل البكاء.. 5 قواعد غريبة لـ الإتيكيت عند البنات

بإطلالة كاجوال.. داليا مصطفى تستعرض جمالها على إنستجرام