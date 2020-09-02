رئيس الوزراء: لقاءات شهرية مع المحافظين لمتابعة المشروعات التنموية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها حاليًا في محافظة الغربية، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد النبوي، واللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية.





وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن لقاءه مع المحافظين سيكون شهريا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بكل محافظة على حدة، وسيتم خلال هذه اللقاءات مناقشة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، والعمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشددا على أن الهدف من ذلك هو دفع العمل بالمشروعات، من أجل تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى جميع المحافظات.





وخلال الاجتماع، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية أن الخطة الاستثمارية للمحافظة في 6 سنوات خلال الفترة من 2014 – 2020 شملت العديد من برامج التنمية، من أهمها رصف الطرق، وتحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والأمن والإطفاء والمرور، إلى جانب مشروعات قطاع الكهرباء والإنارة، ومشروعات الكباري والأنفاق، لافتًا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات شهد قفزة ملموسة خلال العام المالي 2020 – 2021، حيث بلغت 470 مليون جنيه، مقارنة بالأعوام الماضية، لاسيما أن حجم الاستثمارات في العام المالي 2014 – 2015 بلغ 162 مليون جنيه.





واستعرض الدكتور طارق رحمي بعض مشروعات رصف الطرق في عدد من مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن جميع مشروعات الرصف خلال العام 2019-2020 تم الانتهاء منها بتكلفة بلغت قيمتها نحو 165 مليون جنيه، كما أن الاعتمادات المالية الموجهة للرصف في الخطة الاستثمارية الجديدة تبلغ قيمتها 337,6 مليون جنيه، وجار العمل على تنفيذ مشروعات الرصف التي تتضمنها هذه الخطة.





وحول مشروعات تطوير العشوائيات، أكد محافظ الغربية أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع منطقة "كاندليه"، الذي يشمل 7 عمارات تضم 168 وحدة سكنية، و43 محلا تجاريا، بتكلفة مالية بلغت 55 مليون جنيه، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه جار العمل حاليًا على تنفيذ مشروع آخر لتطوير 7 مناطق عشوائية في مدينتي طنطا والمحلة الكبرى بتكلفة تبلغ 411 مليون جنيه، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذها في يونيو 2021.





كما تطرق المحافظ لمشروعات الإسكان الاجتماعي والاستثماري، منوها إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي بلغت 3842 وحدة بتكلفة 558 مليون جنيه، بينما بلغ عدد وحدات الإسكان الاستثماري 267 وحدة و 163 محلا تجاريا بتكلفة 181 مليون جنيه.