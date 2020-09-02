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محافظ الشرقية: 50 ألف حالة تقدموا لـ التصالح فى مخالفات المباني

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:17 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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البهي عمرو
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن حملات ازالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة مستمرة بجميع مراكز المحافظة .

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن القانون يطبق على الجميع، موضحًا لن نسمح بالتعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

ولفت محافظ الشرقية ، إلى أن المحافظة قامت بإزالة 2500 حالة خلال الفترة الأخيرة، و هناك جدية من المواطنين فى التصالح.

وأشار ، إلى أن هناك 50 ألف حالة تقدمت لـ التصالح فى مخالفات مباني، مؤكدًا ان هذه النسبة تصل لـ 35 %.

وأوضح ، أنه بداية من شهر أكتوبر سيكون هناك أجراءات صارمة، تبدأ بقطع المياه و الكهرباء، وبعد ذلك يتم الإزالة.

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