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العائدات 212 مليون جنيه.. محافظ الغربية: 32633 طلبا للتصالح بالمحافظة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:29 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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البهي عمرو
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن هناك إقبال كبير من المواطنين على طلبات التصالح فى مخالفات البناء، موضحًا أن هناك 32633 طلب للتصالح، وهذا رقم كبير. 

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن قيمة العائدات لـ جدية التصالح وصلت لـ 212 مليون جنيه.

ولفت ، إلى أن المحافظة قامت بتخفيض الرسوم بين 30 لـ 40 على حسب المنطقة التى يسكن فيها المواطنين.
 
وأشار ، إلى أن المواطنين الذين لم يلتزموا بالتصالح سيتم إزالة المبنى له بعد انتهاء المدة، كاشفًا ان الدولة لن تسمح بتكرار ما يتم.

وأوضح ، أن هناك أعداد كبيرة  تعدت على الأراضى فى الفترة الأخيرة مستغلين فيروس كورونا، وأكد أن عدد متقدمي التصالح يصل لـ 30 حالة فى اليوم.

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