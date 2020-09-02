العائدات 212 مليون جنيه.. محافظ الغربية: 32633 طلبا للتصالح بالمحافظة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن هناك إقبال كبير من المواطنين على طلبات التصالح فى مخالفات البناء ، موضحًا أن هناك 32633 طلب للتصالح، وهذا رقم كبير. إقبالكبير





وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن قيمة العائدات لـ جدية التصالح وصلت لـ 212 مليون جنيه.





ولفت ، إلى أن المحافظة قامت بتخفيض الرسوم بين 30 لـ 40 على حسب المنطقة التى يسكن فيها المواطنين.

وأشار ، إلى أن المواطنين الذين لم يلتزموا بالتصالح سيتم إزالة المبنى له بعد انتهاء المدة، كاشفًا ان الدولة لن تسمح بتكرار ما يتم.





وأوضح ، أن هناك أعداد كبيرة تعدت على الأراضى فى الفترة الأخيرة مستغلين فيروس كورونا، وأكد أن عدد متقدمي التصالح يصل لـ 30 حالة فى اليوم.



