المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: ندرس إنشاء مصنع للمركبات الكهربائية الخاصة بخطوط المترو

أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس ، أن مساحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 460 كم وتضم 6 موانىء و4 مناطق صناعية.





وقال زكي في لقاء لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة " دي إم سي"، إنه تم تطوير الأرصفة بموانىء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لرفع كفاءتها.





وتابع:" جائحة كورونا أثرت بشكل إيجابي على بعض الموانئ في المنطقة الاقتصادية وزيادة حجم العمل بها، مشيرا إلى أننا نراعي كل الإجراءات الاحترازية للسفن القادمة لقناة السويس والعاملين عليها".





وأكد زكي أن جائحة كورونا أثرت على بعض الاستثمارات في المناطق الصناعية لقناة السويس، لافتا إلى أن لدينا 220 شركة تعمل في إحدى المناطق الصناعية بقناة السويس.





واكمل:" نسعي لجذب استثمارات جديدة للمنطقة الإقتصادية بقناة السويس وتوطين صناعات محددة و ندرس إنشاء مصنع للمركبات الكهربائية الخاصة بخطوط المترو بمنطقة شرق بورسعيد خلال الفترة القادمة، كما نسعى لإنشاء مشروعات ضخمة في المنطقة الإقتصادية بقناة السويس".