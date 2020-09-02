المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: رغم كورونا استطعنا تشغيل الموانئ بشكل جيد.. فيديو

أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن كورونا كان لها تأثير مباشر على بعض الموانئ ولكن كان التأثير بطريقة ايجابية رغم انخفاض النقل البحري لجائحة كورونا.





وأضاف زكي خلال مداخلة لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc ان بعض الموانئ كان لها نصيب أكبر وتم التعامل مع ظروف التجارة العالمية في ذلك الوقت.





وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الظروف الإقتصادية وخاصة الأسواق في الصين وأوروبا اعطى لنا القدرة على تشغيل الموانئ بشكل أفضل.





وأشار زكي إلى أنه كان هناك تواصل دائم مع مجلس الوزراء والجهات الامنية وتم العمل من خلال الانفاق إضافة إلى تأمين حركة الشاحنات من الشرق والغرب من ميناء شرق بورسعيد .





وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أننا قمنا بمراعاة كل الإجراءات الاحترازية سواء للسفن القادمة والعاملين عليها والعاملون فى الموانئ وهذا العام لم يقل أداء الموانئ عن العام الماضي حققنا نجاحا سعداء به.



