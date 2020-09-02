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السجن والغرامة وسحب الوحدة عقوبة استخدام شقق الإسكان الاجتماعي في غير الغرض منها.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:56 م
المهندس صلاح حسن
المهندس صلاح حسن نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان
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محمود محسن
أكد المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن هناك بندًا، يحظر على مستفيد الإسكان الاجتماعي، التأجير أو البيع أو تغيير النشاط للوحدة، وهناك إقرار يوقع عليه مقدم الطلب، ويكون في العقد ذلك النص.

وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية  dmc أنه يحظر على الشهر العقاري، إصدار توكيلات على وحدات الإسكان الاجتماعى، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان ضبطية قضائية من أجهزة المدن يقومون بالتفتيش والمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي. 

وتابع نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه على المواطنين المستحقين، استخدام الوحدات فى الغرض المعلن، مؤكدا أن المواطن  يقوم بسداد 35% من ثمن الوحدة فقط، والباقي يأتي دعمًا من الدولة سواء فى الأرض أو المرافق.

وأشار "حسن" إلى أن هناك ما يقرب من نصف مليون وحدة تم الانتهاء من 450 ألفًا منها، مؤكدا أنه تم رصد 3000 مخالفة لوحدات الإسكان الاجتماعي.

وقال  نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الإجتماعي أن السجن والغرامة وسحب الوحدة عقوبة استخدام الوحدات في غير غرضها. 
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