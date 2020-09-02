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تعليم النواب : الدروس الخصوصية أثبتت فشلها فى المنظومة الجديدة ..فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:15 م
دكتورة ماجدة نصر
دكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب
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محمود محسن
أكدت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أنه يجب على اولياء الامور الاطمئنان والقيام بالاستغناء عن الدروس الخصوصية مؤكدة أن برنامج التعليم سيتغير بشكل شامل.

وأضافت "نصر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن الدروس الخصوصية لن يكون لها أي تأثير مع النظام الجديد مشيرة إلى أن الدروس الخصوصية اثبتت فشلها فى التعليم الجديد.

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن اولياء الامور عليهم الاستغناء عن الدروس الخصوصية مؤكدة ان سنوات النقل لا تعتمد على تقفيل الدرجات والمنصات الالكترونية بها الكثير من التفكير.

وأشارت نصر إلى أن الكتب المدرسية ستكون الكترونية والدروس الخصوصية لن يكون لها أي جدوى مع تطوير التعليم.
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