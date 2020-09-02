محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي في تحصيل المتأخرات بالأحياء

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اجتماعا، اليوم الاربعاء، لمناقشة آخر تطورات الموقف التنفيذي لتحصيل المتاخرات بالأحياء .

جاء الاجتماع بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، وعبد العظيم رمضان ، السكرتير العام المساعد واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة ورؤساء الاحياء والاجهزة التنفيذية

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واكد محافظ بورسعيد علي اهمية قيام اجهزة الاحياء بتكثيف الجهود والعمل في تحصيل المتأخرات المستحقة علي الايجارات والنظافة وتفعيل دور أقسام الإيرادات، للاستفادة من تلك الايرادات في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.



واشار الغضبان الى اهمية تفعيل التحصيل للمساهمة في اعمال البنية التحتية والترفيق للمشروعات السكانية الجاري العمل بها . وشدد المحافظ علي عرض الموقف اسبوعيا للوقوف على آخر التطورات مع زيادة عدد المحصلين بالاحياء للتيسير علي المواطنين