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محافظات

الدم بقى ميه.. تفاصيل قتل فلاح على يد نجله وابنته وزوجته في كفر الشيخ

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:40 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
زين له الشيطان قتل والده، ليس هو فقط، بل اشترك في جريمته النكراء، التي يندى لها الجبين، أمه وشقيقته، تحالفوا جميعًا مع إبليس، على التخلص من رب الأسرة، بالاشتراك مع 3 متهمين آخرين، متجردين من مشاعر الإنسانية، هذا القصة ليست خياليًا بل واقع مرير شهده مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

*العثور على جثة المجني عليه

بدأت فصول هذه الجريمة البشعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، بقيادة اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، بلاغًا بالعثور على "ا.ع" 47 سنة، فلاح مقتولًا بجوار مصرف "حماد"، بجوار سيارته، وتبين ارتدائه كامل ملابسه، ولا يحمل ثمة متعلقات خاصة به، وبه آثار لكدمة بالعين اليمنى وجرح قطعى أسفل الصدر من الناحية اليمنى.

* فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة

وعلى الفور، شكل اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، فريق بحث جنائي برئاسة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، وضم العقيد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والمقدم أحمد العماوي، مفتش مباحث البرلس والحامول، والرائد سعد الليبيشي، رئيس مباحث البرلس؛ لكشف غموض الواقعة، والنقيب محمد عبد الفتاح، معاون أول المباحث، والملازم أول حسام جنيدي، معاون مباحث البرلس.

وتوصلت تحريات رجال المباحث الجنائية، إلى أن مرتكب الواقعة، "ح.ا" 19 سنة، عاطل، نجل المجنى عليه، و"ش.ع" 40 سنة، زوجة المجني عليه، و"م.ع" 22 سنة، ابنة المجني عليه، و3 متهمين آخرين، هم "م.ح" 19 سنة، سائق توك توك، صديق المتهم الأول، وشقيقه"م.ح" 23 سنة، نقاش، و"ط.ز" 40 سنة، ميكانيكي.

وكشفت التحريات، وجود خلافات عائلية مستمرة بين المجني عليه وأسرته، فاتفق المتهمون الثلاثة فيما بينهم على التخلص من الأب، مستعنين بالمتهمين الثلاثة الآخرين، وأعدوا العدة، فقام الابن – المتهم الأول – باصطحاب المتهمين الرابع والخامس والسادس للشقة التي يقطن بها والده ومكنهم من الدخول إليها.

* خطة المتهمين للتخلص من المجني عليه

كما تبين قيام المتهم بإحداث إصابة والده بجرح قطعي بالبطن بواسطة أداة حادة، وقيام المتهمين الرابع والخامس بشل حركته، وقيام المتهم السادس بشنقه بـ"سير"، وقاموا عقب التأكد من إزهاق روحه، بنقله بالسيارة الخاصة به رقم ل ر أ 3598 ربع نقل، إلى منطقة العثور عليه، وترك السيارة بجواره.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.
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العثور على جثة فلاح مقتولًا بجوار مصرف حماد في كفر الشيخ

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