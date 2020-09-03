لطلاب خدمة اجتماعية حلوان.. يمكنك معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط

وأشارت الكلية إلى أنه بالنسبة لنتيجة الفرقة الرابعة والنهائية بالكلية فٱنه جار إعدادها وإعلانها فى أسرع وقت للطلاب ، ليستطيع الذكور إنهاء أوراق التجنيد الخاصة بهم.



