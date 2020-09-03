لطلاب خدمة اجتماعية حلوان.. يمكنك معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان نتائج الفصل الدراسى الثانى طلاب فرق النقل للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ .
وأوضحت الكلية أنه تم إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى لكل من الفرقة الأولى و الثانية و الثالثة عبر هذه الروابط : http://app.helwan.edu.eg/Khedma
http://app1.helwan.edu.eg/Khedma
http://app2.helwan.edu.eg/
وأشارت الكلية إلى أنه بالنسبة لنتيجة الفرقة الرابعة والنهائية بالكلية فٱنه جار إعدادها وإعلانها فى أسرع وقت للطلاب ، ليستطيع الذكور إنهاء أوراق التجنيد الخاصة بهم.
جدير بالذكر أن الفصل الدراسى الثانى قد تم تقيم فرق النقل بالكلية بنظام المشاريع البحثية الذى تم اقراره من المجلس الأعلى للجامعات و وزارة التعليم العالي ،نظرا لظروف منع انتشار وباء كورونا .