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تعليم

لطلاب خدمة اجتماعية حلوان.. يمكنك معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان نتائج الفصل الدراسى الثانى  طلاب فرق النقل للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ . 

وأوضحت الكلية أنه تم إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى لكل من الفرقة الأولى و الثانية و الثالثة  عبر هذه  الروابط :  http://app.helwan.edu.eg/Khedma
http://app1.helwan.edu.eg/Khedma
http://app2.helwan.edu.eg/


وأشارت الكلية إلى أنه بالنسبة لنتيجة الفرقة الرابعة والنهائية بالكلية فٱنه جار إعدادها وإعلانها فى أسرع وقت للطلاب ، ليستطيع الذكور إنهاء أوراق التجنيد الخاصة بهم. 

جدير بالذكر أن الفصل الدراسى الثانى قد تم تقيم فرق النقل بالكلية بنظام المشاريع البحثية الذى تم اقراره من المجلس الأعلى للجامعات و وزارة التعليم العالي ،نظرا لظروف منع انتشار وباء كورونا .
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