ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول بذور الشيا؟

قالت الدكتورة سوسن غزال، أخصائية التغذية والطب البديل، إن هناك دراسة جديدة نُشرت في مجلة Diabetic Care، حول استهلاك مرضى السكري لـ بذور الشيا ، وتوصلت نتائج الدراسة المنشورة إلى أن مؤشر السكر في الشيا منخفض.





وأضافت سوسن غزال، أن تناول بذور الشيا مع غيرها من الأطعمة، يزيد نسبة السكر في الدم بعد نحو ساعة واحدة من تناول الوجبة، وهكذا فإن انخفاض نسبة السكر في الدم، بعد تناول الوجبة يكون أقل حدة، لذلك فإنه من الممكن أن نقول بأن تناول بذور الشيا يقلل من الشعور بالجوع وفقًا لما أشارت إليه الدراسة.





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ورغم عدم وجود أدلة بشأن خفض الوزن، فيمكن لبذور الشيا، أن تشكل إضافةً جيدة إلى النظام الغذائي الخاص بكم، لذا يوصي خبراء التغذية بتناول الشيا، كبديل عن الخبز الأبيض، لأنها تنتمي إلى عائلة الحبوب الكاملة، والتي تحد من الإصابة بأمراض القلب.





وأشارت أخصائية التغذية، إلى أن الجرعة اليومية الموصى بها من بذور الشيا هي حوالي 20 غرامًا (أقل قليلًا من ملعقتين صغيرتين)، إذ تحتوي بذور الشيا على كميات كبيرة نسبيًا من مضادات الأكسدة مقارنة مع الحبوب الكاملة الأخرى.



