تحمي من مرض خطير.. ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الشيا





وكشف موقع "healthline" عن أهم فوائد بذور الشيا الصحية









الألياف





تحتوي بذور الشيا على نسبة من الألياف، وتساعد على ضبط نسبة السكر في الدم ولا تتطلب التخلص من الأنسولين، وعلى الرغم من أنه ينتمي إلى عائلة الكربوهيدرات ، إلا أن آثاره الصحية تختلف بشكل كبير عن تلك التي تحتوي على الكربوهيدرات القابلة للهضم مثل النشا والسكر.





البروتين





بذور الشيا غنية بالبروتين عالي الجودة ، وهي أعلى بكثير من معظم الأطعمة النباتية، والبروتين هو أكثر المغذيات الكبيرة، ويساعد على فقدان فقدان الوزن ويمكن أن يقلل بشكل كبير من الشهية والرغبة الشديدة.









أمراض القلب





أظهرت دراسات أن بذور الشيا يمكن أن تقلل بعض عوامل الخطر ، بما في ذلك الدهون الثلاثية والالتهاب ومقاومة الأنسولين ودهون البطن. قد يرفعون أيضًا الكوليسترول الجيد. بذور الشيا غنية بالألياف والبروتين وأوميغا 3 ، فقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، و





هشاشة العظام





تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبروتين التى تمد الجسم بالصحة، وكل هذه العناصر الغذائية ضرورية لصحة العظام، والتقليل من خطر الإصابة بهاشة العظام