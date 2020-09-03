حلو وحادق.. تعرفي على طريقة عمل الطحينة

طريقة عمل حلاوة طحينية بالسمسم والسودانى والكاكو:

فى الكبة يخلط كل من السكر البودرة مع اللبن البودرة

فى وعاء يضاف الكاكاو ثم تضاف الطحينة حتى تتماسك