حلو وحادق.. تعرفي على طريقة عمل الطحينة

تعد الطحينة من المقبلات الشهية التى يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، وبأقل التكاليف ويمكن إدخال الطحينة فى العديد من الوجبات أيضا ونقدم إليك طريقة عمل الطحينة لأمهر الشيفات.
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طريقة عمل الطحينه فاطمة أبو حاتى بالمقادير
كوب طحينه
كوب زبادي
رغيف عيش شامي منقوع في ماء
كوب ماء
ربع كوب زيت
ربع كوب خل
ربع عصير ليمون
معلقه صغيره توم مفروم ناعم
معلقه صغيره شطه
ملح وكمون
للتقديم شبت مفروم
معلقه بابريكا
طريقة عمل الطحينه فاطمة أبو حاتى بالخطوات
في الكبه الكهربائية توضع كافة المكونات ويتم مزجهم حتي الحصول عالقوام المطلوب ويتم إضافة الطحينة والقليل من الزيت الزيتون
وتزين بالكمون والبقدونس
طريقة عمل الطجينة بالسمسم والسودانى والكاكو لغادة التلى.
طحينة بالسمسم والسودانى لغادة التلى بالمقادير :
2 كوب سكر بودرة
2 كوب لبن بودرة
1 و ربع كوب طحينة
2 كوب مكسرات
2 ملعقة كبيرة كاكاو
طريقة عمل حلاوة طحينية بالسمسم والسودانى والكاكو:
فى الكبة يخلط كل من السكر البودرة مع اللبن البودرة
فى وعاء يضاف الكاكاو ثم تضاف الطحينة حتى تتماسك
فى علبة حفظ طعام يضاف السمسم والسودانى وتحفظ في الثلاجة حتى تتماسك لمدة ليلة كاملة.