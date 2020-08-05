طريقة عمل الطحينة حلو وحادق بمذاق لن تتوقعيه

طريقة عمل الطحينة مثل المطاعم هو ما تبحث عنه الكثير من السيدات فهى من المقبلات الشهية التى يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، وبأقل التكاليف لتكون من أشهى الأطباق التى تقدمينها لأسرتك يوميا، ويمكن إدخال الطحينة فى العديد من الوجبات أيضا ونقدم إليك طريقة عمل الطحينة بطرق مختلفة للسمك والطحينة الخام وطريقة عمل الطحينة بالمكسرات والسمسم لأمهر الشيفات
ملعقة كبيرة من الماء.
كوب من عصير الليمون.
4 فصوص من الثوم.
ملح حسب الرغبة.
القليل من الكمون
فى وعاء تضاف الطحينة وعصير الليمون ويتم الخلط جيدًا.
يضاف الكمون والملح والبابريكا ثم تضاف الكسبرة والثوم
يوضع الخليط في طبق التقديم ويرش الوجه بقليل من الزيت ويتم تزين الوجه بالكمون ، ويقدم
طريقة عمل الطحينة الخام للشيف أميرة شنب
طريقة عمل الطحينة الخام بالمقادير
: "2 كوب سمسم أبيض
كوب زيت
معلقة صغيرة ملح
طريقة عمل الطحينة الخام بالخطوات..
فى وعاء على النار ونضيف السمسم مع التحريك المستمر حتى يصبح لونه ذهبيًا.
فى الكبة يتم تحميص السمسم نتركه يبرد قليلًا ويضاف زيت الزيتون والملح
فى برطمان زجاجى تخزن الطحينة في الثلاجة.
طريقة عمل الطحينه فاطمة أبو حاتى بالمقادير
كوب طحينه
كوب زبادي
رغيف عيش شامي منقوع في ماء
كوب ماء
ربع كوب زيت
ربع كوب خل
ربع عصير ليمون
معلقه صغيره توم مفروم ناعم
معلقه صغيره شطه
ملح وكمون
للتقديم شبت مفروم
معلقه بابريكا
طريقة عمل الطحينه فاطمة أبو حاتى بالخطوات
في الكبه الكهربائية توضع كافة المكونات ويتم مزجهم حتي الحصول عالقوام المطلوب ويتم إضافة الطحينة والقليل من الزيت الزيتون
وتزين بالكمون والبقدونس
طريقة عمل الطجينة بالسمسم والسودانى والكاكو لغادة التلى.
طحينة بالسمسم والسودانى لغادة التلى بالمقادير :
2 كوب سكر بودرة
2 كوب لبن بودرة
1 و ربع كوب طحينة
2 كوب مكسرات
2 ملعقة كبيرة كاكاو
طريقة عمل حلاوة طحينية بالسمسم والسودانى والكاكو:
فى الكبة يخلط كل من السكر البودرة مع اللبن البودرة
فى وعاء يضاف الكاكاو ثم تضاف الطحينة حتى تتماسك
فى علبة حفظ طعام يضاف السمسم والسودانى وتحفظ في الثلاجة حتى تتماسك لمدة ليلة كاملة.
طريقة عمل الطحينة للسمك للشيف نجلاء الشرشابىكوب ونصف من الطحينة.
ملعقة كبيرة من الماء.
كوب من عصير الليمون.
4 فصوص من الثوم.
ملح حسب الرغبة.
القليل من الكمون
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طريقة عمل الطحينة بالخطواتفى الكبة قومى بفرم الثوم فرمًا ناعمًا وأضيفى الكسبرة وأفرمى مرة أخرى
فى وعاء تضاف الطحينة وعصير الليمون ويتم الخلط جيدًا.
يضاف الكمون والملح والبابريكا ثم تضاف الكسبرة والثوم
يوضع الخليط في طبق التقديم ويرش الوجه بقليل من الزيت ويتم تزين الوجه بالكمون ، ويقدم
طريقة عمل الطحينة الخام للشيف أميرة شنب
طريقة عمل الطحينة الخام بالمقادير
: "2 كوب سمسم أبيض
كوب زيت
معلقة صغيرة ملح
طريقة عمل الطحينة الخام بالخطوات..
فى وعاء على النار ونضيف السمسم مع التحريك المستمر حتى يصبح لونه ذهبيًا.
فى الكبة يتم تحميص السمسم نتركه يبرد قليلًا ويضاف زيت الزيتون والملح
فى برطمان زجاجى تخزن الطحينة في الثلاجة.
طريقة عمل الطحينه فاطمة أبو حاتى بالمقادير
كوب طحينه
كوب زبادي
رغيف عيش شامي منقوع في ماء
كوب ماء
ربع كوب زيت
ربع كوب خل
ربع عصير ليمون
معلقه صغيره توم مفروم ناعم
معلقه صغيره شطه
ملح وكمون
للتقديم شبت مفروم
معلقه بابريكا
طريقة عمل الطحينه فاطمة أبو حاتى بالخطوات
في الكبه الكهربائية توضع كافة المكونات ويتم مزجهم حتي الحصول عالقوام المطلوب ويتم إضافة الطحينة والقليل من الزيت الزيتون
وتزين بالكمون والبقدونس
طريقة عمل الطجينة بالسمسم والسودانى والكاكو لغادة التلى.
طحينة بالسمسم والسودانى لغادة التلى بالمقادير :
2 كوب سكر بودرة
2 كوب لبن بودرة
1 و ربع كوب طحينة
2 كوب مكسرات
2 ملعقة كبيرة كاكاو
فى الكبة يخلط كل من السكر البودرة مع اللبن البودرة
فى وعاء يضاف الكاكاو ثم تضاف الطحينة حتى تتماسك
فى علبة حفظ طعام يضاف السمسم والسودانى وتحفظ في الثلاجة حتى تتماسك لمدة ليلة كاملة.