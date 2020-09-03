"كعب عالى" على مسرح الجمهورية

في أولى فعاليات مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة فى مهرجان القاهرة الدولى والمسرح المعاصر التجريبى الدورة السابعة والعشرون الذى يترأسه د. علاء عبدالعزيز ويستمر حتى 11 سبتمبر القادم، قدمت فرقة القبارى المسرحية العرض المسرحى "كعب عالى" فكرة وإخراج محمد الطايع على مسرح الجمهورية.
تدور أحداث العرض فى إطار إستعراضى راقص من خلال تقنيات بصرية جمعت ما بين التكنولوجيا والجرافيك والتمثيل والرقص، حيث تطرح المسرحية العديد من المشاكل والهموم التى تتعرض لها المرأة، وبالأخص العلاقات الزوجية بين الزوج والزوجة في المجتمع الشرقى، كما تبنت المسرحية فكرة الدفاع عن حرية المرأة مع إظهار مكانة المرأة الحقيقية في المجتمع.
العرض ديكور دنيا عزيز، ملابس ريهام عبد الرازق، جرافيك وإضاءة محمد المأموني، كيروجراف محمد ميزو، تقنيات بصرية محمد المأمونى، إعداد موسيقي وسيناريو وإخراج محمد الطايع، بطولة ريهام عبد الرزاق، ابرام مرقص، ذكى محمد، محمد علاء، محمد زين، محمد مسعد، إيمى عادل، دينا محمد، آية عادل، ميكى، ندى محمد، روان محمد، هاجر الحدينى، ساندرا عادل وسلمى جابر.