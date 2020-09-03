"كعب عالى" على مسرح الجمهورية

في أولى فعاليات مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقاف ة فى مهرجان القاهرة الدولى والمسرح المعاصر التجريبى الدورة السابعة والعشرون الذى يترأسه د. علاء عبدالعزيز ويستمر حتى 11 سبتمبر القادم، قدمت فرقة القبارى المسرحية العرض المسرحى "كعب عالى" فكرة وإخراج محمد الطايع على مسرح الجمهورية.





تدور أحداث العرض فى إطار إستعراضى راقص من خلال تقنيات بصرية جمعت ما بين التكنولوجيا والجرافيك والتمثيل والرقص، حيث تطرح المسرحية العديد من المشاكل والهموم التى تتعرض لها المرأة، وبالأخص العلاقات الزوجية بين الزوج والزوجة في المجتمع الشرقى، كما تبنت المسرحية فكرة الدفاع عن حرية المرأة مع إظهار مكانة المرأة الحقيقية في المجتمع.



