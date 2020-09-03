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أخبار العالم

النمسا تسجل 403 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة، وذلك في أسوأ حصيلة يومية منذ أبريل الماضي.
وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في النمسا بلغ 28 ألفا و372 حالة، وتعافى منها 24 ألفا و171 حالة، بينما توفى 735 حالة.. موضحًا أنه يتواجد في المستشفيات 161 حالة منهم 29 حالة في العناية المركزة.

وأشار البيان إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغ 203 حالات يليها النمسا السفلى 60 حالة وتيرول 56 حالة وستيريا 30 حالة بينما جاءت أقل الإصابات في ولاية بورجنلاند، حيث سجلت إصابة واحدة .

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