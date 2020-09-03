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أخبار البلد

قريبا.. الزراعة تعلن فتح الأسواق اليابانية أمام البرتقال المصرى

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية  للحجر  الزراعى بوزارة الزراعة، إنه قريبا سيتم فتح سوق جديد في اليابان  أمام  صادرات الموالح  وخاصة البرتقال المصرى لاول مرة، وذلك بعد   نجاح المفاوضات مع الجانب اليابانى الفترة الأخيرة.

 وأشار إلى أن مصر تخطط لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كأحد المهام الرئيسية للحجر الزراعي المصري.


وكانت أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر احتلت الصدارة في تصدير الموالح وهذا أمر غير مسبوق خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا حتى أنها سبقت إسبانيا التى كانت تحتل المرتبة الأولى في الأعوام السابقة.


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