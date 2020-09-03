مصرع ربة منزل حرقا أثناء إعداد الخبز بالبحيرة





لقيت ربة منزل مصرعها، إثر إشتعال النيران في جسدها أثناء قيامها بإعداد الخبز في الفرن داخل منزلها بقرية أبو الخاوي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تم حفظ الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوصول بلاغ من المستشفي العام ، باستقبال " امانى ابراهيم عبد المقصود، ٢٥ سنة، مقيمة بقرية أبو الخاوي"، مصابة بحروق من الدرجة الأولى بأنحاء الجسم إثر التهام النيران بها أثناء قيامها بتحضير خبز بمنزلها، وتوفيت فور وصولها المستشفى، و تم حفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة.





وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.