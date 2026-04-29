الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أكاديميون: الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور مترجم النصوص الفلسفية

أ ش أ

 قال مدير المركز القومي للترجمة الأسبق وأستاذ الفلسفة بكلية الآداب في جامعة العاصمة الدكتور أنور مغيث إن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور مترجم النصوص الفلسفية.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون الترجمة الخامس الذي ينظمه المركز القومي للترجمة تحت عنوان :"ترجمة الفلسفة في ظل هيمنة الذكاء الاصطناعي" بمقر المركز في حرم دار الأوبرا المصرية .

وتناول الصالون عددًا من القضايا المحورية التي تتقاطع عندها الترجمة بالفلسفة في زمن الذكاء الاصطناعي، وناقش إشكالية الترجمة الآلية وعلاقتها بالمعنى والإحالة إلى الواقع، ومستقبل العلاقة بين المترجم البشري وأنظمة الترجمة الآلية، إلى جانب الطابع الإشكالي الذي يميز الترجمة الفلسفية وخصوصيتها.

كما طرح الصالون تساؤلات حول التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في ترجمة النصوص الفكرية والفلسفية، فضلًا عن إشكالية الفلسفة العربية عند انتقالها إلى اللغة الأجنبية، وما تطرحه هذه المسألة من تحديات ممتدة في سياق النماذج اللغوية الحديثة.

ويأتي صالون الترجمة الخامس في سياق سعي المركز إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الترجمة، وفتح نقاشات جادة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على نقل المعرفة الفلسفية، بما يسهم في تعزيز الوعي بدور الترجمة كجسر حضاري ومعرفي.

من جهته، قال أستاذ الفلسفة في كلية الآداب بجامعة القاهرة كرم عباس، خلال الصالون الثقافي، إن فعل الترجمة هو أحد آليات التفلسف وجزء من صياغة تاريخ الفلسفة، وإنه يجب على المترجم أن يكون ملما بما يترجمه فمثلا لا يترجم الشعر إلا شاعر.

ولفت عباس إلى أن الأدوات المساعدة للمترجم مثل المعاجم موجودة منذ العصور القديمة ولكن المشكلة في إستخدام الذكاء الاصطناعي تكمن في كونه أكثر معرفة ممن يستخدمها كأداة مساعدة.

وشدد على أنه إذا استطاع المترجم التحكم في الأداة المساعدة وأن يكون أكثر منها معرفة فلا يوجد مشكلة في إستخدامها أما إذا ترك المترجم الأداة المساعدة تتحكم فيه وكانت الأداة أكثر دراية منه فسوف تحدث أخطاء كثيرة.

وحذرمن أن الذكاء الاصطناعي يدعم ثقافة الكم وليس الكيف فهو ينتج الكثير من الترجمات ولكنها تكون رديئة وهذا ضد الحس الإبداعي والفني.

وشبه الدكتور كرم عباس الذكاء الاصطناعي بأنه سلاح ذو حدين فهو مثل السكينة التي يمكن أن تستخدم في شيء إيجابي كتحضير الطعام ويمكن أن تستخدم بشكل سلبي في قتل البشر.

بدوره، يرى دكتور الفلسفة الحديثة والمعاصرة في كلية الآداب بجامعة العاصمة مايكل مدحت أن الذكاء الاصطناعي يمثل تقنية حديثة قد تساعد الإنسان أو تشكل خطرا عليه وتهدد بزواله .

بالصور

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار أحدث ظهور لها

وزير الري: منحة فرنسية لمشروع "التحكم الآلي في تشغيل قناطر الدلتا"

ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالة شبابية

