كهربا يرفض التراجع.. إصرار لاعب الأهلى على استرجاع حقوقه من الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية

رفض محمود كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، كل الضغوط للتراجع عن شكواه لدى المحكمة الرياضية الدولية لإثبات عدم تسجيل تعاقده مع القلعة البيضاء في الوقت القانوني باتحاد الكرة.









وأصر كهربا ومحاميه على المضي قدمًا في الشكوى لإثبات أحقيتهم، خاصة أنه تم قبول الاستئناف الذي تقدموا به لإيقاف العقوبة المالية التي أقرها الاتحاد الدولي لصالح نادي الزمالك، ويخشى البعض داخل اتحاد الكرة من إمكانية فرض عقوبات على الجبلاية حال إثبات ذلك.









ولم يتوقف كهربا ومحاميه عند هذا الحد، لكن حسب ما يردد اللاعب للمقربين منه أنه مستمر في شكوى أخرى يطلب فيها تعويضا ماديا عن الإضرار التي تعرض لها من مسئولي القلعة البيضاء والتي سجلها ودونها في فيديوهات تجاوز في حقه.









وكان كهربا هو بطل الساعات الأخيرة، حيث لم يتوقف عند هذا الحل ولكنه دخل في مشادة داخل غرف الملابس مع محمد الشناوي، قائد الفريق، وامتدت إلى داخل ملعب مختار التتش بسبب «وصلة هزار» بين كهربا وأحد اللاعبين، رآها الشناوي أنها خارج الإطار تمامًا، فطالبه بعدم تكرار ذلك فتطور الأمور ولكن تدخل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة سريعًا، وأنهى الأزمة.







