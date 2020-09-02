شوبير: فيفا سيعاقب اتحاد الكرة بسبب أزمة كهربا مع الزمالك

كشف الإعلامى أحمد شوبير، ثلاثة سيناريوهات تنتظر أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي مع ناديه السابق الزمالك.





وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" أبلغ محمود كهربا بإيقاف دفع الغرامة المالية التي قررها في وقت سابق عليه بسبب شكوي الزمالك ضده والاتهام بهروبه، بعد أن رحل عن القلعة البيضاء منتقلا إلى أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي.



الإذاعي عبر إذاعة "أون سبورت" إن وقال شوبير فى برنامجهعبر إذاعة "أون سبورت" إن بعد صدور حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم كهربا 2 مليون دولار، قدم اللاعب بعدها فورا طعن أمام نفس اللجنة التي أصدرت الحكم وتم قبوله.





اقرأ أيضًا| أخبار الرياضة| موقف الأهلي النهائي من رحيل أجايي.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم





وتابع، أن كهربا قدم مستندات واللجنة نظرتها وقبلت الطعن، وأصبح كهربا أمامه ثلاثة سيناريوهات في هذه الأزمة، الأول أن تؤكد اللجنة أن حكمها الأول صحيح والمستندات الجديدة غير صحيحة، ويبقى الوضع على ما هو عليه.





السيناريو الثانى أن تقبل اللجنة مستندات كهربا وتعلن تخفيض العقوبة المادية على اللاعب.



