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رياضة

شوبير: فيفا سيعاقب اتحاد الكرة بسبب أزمة كهربا مع الزمالك

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:30 ص
شوبير
شوبير
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القسم الرياضي
كشف الإعلامى أحمد شوبير، ثلاثة سيناريوهات تنتظر أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي مع ناديه السابق الزمالك.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" أبلغ  محمود كهربا بإيقاف دفع الغرامة المالية التي قررها في وقت سابق عليه بسبب شكوي الزمالك ضده والاتهام بهروبه، بعد أن رحل عن القلعة البيضاء منتقلا إلى أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي عبر إذاعة "أون سبورت" إن بعد صدور حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم كهربا 2 مليون دولار، قدم اللاعب بعدها فورا طعن أمام نفس اللجنة التي أصدرت الحكم وتم قبوله.

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وتابع، أن كهربا قدم مستندات واللجنة نظرتها وقبلت الطعن، وأصبح كهربا أمامه ثلاثة سيناريوهات في هذه الأزمة، الأول أن تؤكد اللجنة أن حكمها الأول صحيح والمستندات الجديدة غير صحيحة، ويبقى الوضع على ما هو عليه.

السيناريو الثانى أن تقبل اللجنة مستندات كهربا وتعلن تخفيض العقوبة المادية على اللاعب.

أما السيناريو الثالث هو أن تؤكد اللجنة أن مستندات "كهربا" صحيحة وتلغي العقوبة، بل وتوقع عقوبة على اتحاد الكرة، بداعي أنه قدم للفيفا مستندات غير سليمة في هذه الأزمة، وهو ما يؤكد عليه اللاعب ومحاميه.
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