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فن

لا وقت للاحتفال.. إليسا تعلن موعد طرح ألبوم «صاحبة رأي» عبر صفحتها

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:11 م
اليسا
اليسا
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة إليسا، تغريدات جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات تويتر.

و كتب اليسا : الألبوم صاحبة راي  صدر منذ شهر ، وبسبب الظروف لم تتح لنا الفرصة للاحتفال به أو التحدث عنه أكثر. غدًا ، سيصدر الألبوم على صفحتي الرسمية على YouTube ، فرصة للاحتفال مرة أخرى.

 و اضافت : سيصدر الألبوم على قناتي الرسمية على YouTube ابتداءً من الساعة 11 صباحًا بتوقيت بيروت ، أغنية واحدة في كل مرة. فرصة لاكتشاف المسارات طوال اليوم والاستمتاع بالموسيقى! في انتظارك على صفحتي.

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وحققت أغنية صاحبة رأي، لـ الفنانة اللبنانية إليسا، 7 ملايين و200 ألف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم الخميس 23 يوليو. 

أغنية «صاحبة رأي» لـ الفنانة إليسا، كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس : ايلي بربر. 

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه". 


أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف". 

«صاحبة رأي» هي الأغنية الرئيسية لألبوم إليسا، الذي أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرحه كاملا يوم 1 أغسطس الجاري بالتزامن مع عيد الأضحى.
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