أنا شبه نسيتك لـ إليسا تحقق 4 ملايين مشاهدة .. فيديو

حققت أغنية "أنا شبه نسيتك" للفنانة اللبنانية اليسا من الوصول ٤ ملايين مشاهدة بعدة مرور قرابة شهر على طرحها بقناة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.
الأغنية من كلمات أمير طعيمة ، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.
"صاحبة رأي" هي الأغنية الرئيسية لألبوم إليسا، الذي أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرحه كاملا يوم 1 أغسطس الجاري بالتزامن مع عيد الأضحى.
ويتضمن الألبوم أغنية "حبة اهتمام"، كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"أنا شبه نسيتك"، كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم.