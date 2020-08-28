أنا شبه نسيتك لـ إليسا تحقق 4 ملايين مشاهدة .. فيديو

"صاحبة رأي" هي الأغنية الرئيسية لألبوم إليسا، الذي أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرحه كاملا يوم 1 أغسطس الجاري بالتزامن مع عيد الأضحى.



