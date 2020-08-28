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فن

أنا شبه نسيتك لـ إليسا تحقق 4 ملايين مشاهدة .. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:17 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حققت أغنية "أنا شبه نسيتك" للفنانة اللبنانية اليسا من الوصول ٤ ملايين مشاهدة بعدة مرور قرابة شهر على طرحها بقناة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة ، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

"صاحبة رأي" هي الأغنية الرئيسية لألبوم إليسا، الذي أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرحه كاملا يوم 1 أغسطس الجاري بالتزامن مع عيد الأضحى. 

ويتضمن الألبوم أغنية "حبة اهتمام"، كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"أنا شبه نسيتك"، كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم.

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