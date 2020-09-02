بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا





كما حقق البوم الفنانة إليسا، نسبة عالية من المشاهدات، وأحتفلت المطربة اللبنانية إليسا، باختيارها ضمن قائمة أكثر 10 مطربين تأثيرًا ونجاحًا في منطقة الشرق الأوسط بمجلة "فوربس" العالمية.









وظهرت الفنانة إليسا ، على غلاف المجلة بمظهر رائع وجذاب ليكشف عن جمالها وأناقتها.





وعلقت على الصورة قائلة" بسعادة وتواضع، استقبلت خبر تواجدي ضمن قائمة فوربس لأفضل مطربي الشرق الأوسط، وسعيدة أيضًا لرؤية العديد من الأسماء اللبنانية ضمن القائمة".





وإليكم أبرز الصور...