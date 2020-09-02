AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:04 م
إليسا
إليسا
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة إليسا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكانت الصورة على غلاف مجلة "فوربس".

كما حقق البوم الفنانة إليسا، نسبة عالية من المشاهدات، وأحتفلت المطربة اللبنانية إليسا، باختيارها ضمن قائمة أكثر 10 مطربين تأثيرًا ونجاحًا في منطقة الشرق الأوسط بمجلة "فوربس" العالمية.


وظهرت الفنانة إليسا، على غلاف المجلة بمظهر رائع وجذاب ليكشف عن جمالها وأناقتها.

وعلقت على الصورة قائلة" بسعادة وتواضع، استقبلت خبر تواجدي ضمن قائمة فوربس لأفضل مطربي الشرق الأوسط، وسعيدة أيضًا لرؤية العديد من الأسماء اللبنانية ضمن القائمة".

وإليكم أبرز الصور...
بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا
بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا
بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا
بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا
بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا
بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا
بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا
بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا
بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا
بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا
بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا
بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا
بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. 3 شركات مصرية تتصدر قائمة فوربس 2020

بالأرقام والنسب .. التجارى الدولى ضمن أفضل بنوك العالم

إطلالة أنيقة.. شاهد روجينا على غلاف إحدى المجلات

أسسن علامات تجارية في الشرق الأوسط.. مايا مرسي: فخورة بـ عبير السيسي وغادة الطناوي

كل فشل وراه نجاح.. مصممة أزياء مصرية تنضم إلى قائمة فوربس لأفضل 40 رائدة أعمال فى الشرق الأوسط

مجلة فوربس تتوج نانسي عجرم بهذا اللقب

ترشيحاتنا

بعد أيام من شراء سيارة ياسمين صبري| انتعاش الطلب العالمي على"العربيات" الفاخرة

7 أنواع من الفيروس فى مصر.. عوض تاج الدين: أصحاب الأمراض المزمنة أخطر حالات كورونا

الحكومة تستعرض الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح للعام المالي 2019/ 2020

نائب أردوغان يهذي ويتحدث عن خط أحمر في ليبيا

الأهلي يغرم كهربا مليون جنيه.. واللاعب يعتذر لكل منظومة العمل بالفريق

غضب عارم فى هيدرسفيلد .. ميدو يصدم رمضان صبحي بعد تسريب صوره بـ تيشيرت بيراميدز

AdvertisementS

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

السيسى يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسي الجديد

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

صفعة كبرى.. الكونجرس يكشف عقوبة أمريكية ضخمة لـ إثيوبيا بسبب سد النهضة

قبل انتهاء فترة التصالح.. كيف تنقذ وحدتك المخالفة من الإزالة في 10 خطوات.. تفاصيل

عودة المدارس.. أحمد موسى يعلن الحل لمنع انتشار كورونا بين الطلاب

الموجة الثانية لكورونا في مصر.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن الفيروس

جريمة مخلة بالشرف .. أحمد موسى يعلق على حبس صلاح دياب

غضب عارم فى هيدرسفيلد .. ميدو يصدم رمضان صبحي بعد تسريب صوره بـ تيشيرت بيراميدز

مين يقدر على كهربا.. بصق وإهانة.. الزمالك يعفو والأهلي يعلق الفلكة

الملك سلمان يبعث برسالة عاجلة إلى ولي عهد الكويت

الرئيس السيسي يتصدر القائمة.. أبرز المرشحين لـ جائزة نوبل للسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا

خلطة لـ علاج الضعف الضعف الجنسي بمكونات طبيعية

أخطاء في ارتداء الجينز.. للرجال والنساء