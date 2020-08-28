هعتبرك مت لـ إليسا تحصد 2.7 مليون مشاهدة .. فيديو

حققت أغنية هعتبرك مت للفنانة اللبنانية اليسا 2 مليون و700 ألف مشاهدة بعد مرور 28 يوما على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.





وأثارت الأغنية حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنها لون جديد على اليسا التي تتميز بالرومانسية وتلقب بملكة الإحساس.





أغنية هعتبرك مت كلمات بهاء الدين محمد ، ألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.





ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس في نوفمبر عام 2019 ولاقت ترحيبا من الجمهور ما شجع إليسا على إعادة تسجيلها.



