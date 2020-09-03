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محافظات

مساعدة مالية عاجلة ومعاش شهري.. لافته إنسانية من محافظ الدقهلية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قام  الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اثناء جولته بمدينة دكرنس ضمن جولتة التفقديه بعدد من مراكز المحافظة للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين بملاحظة سيده وطفلين لها فى الطريق تطلب المساعدة من المواطنين.

وعلى الفور  كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس مدينه المنصورة بتسلم الحاله حيث اتضح بان السيده المذكورة من قرية ميت محمود بمركز المنصورة ، وزوجها عليه حكم بالسجن لمده عام، وتقيم فى مسكن بالايجار .

ووجه المحافظ  بتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لها نظرا لظروفها الانسانية الصعبه حيث حيث امر تقديم مساعده ماليه عاجله لها ، اضافه سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لعمل معاش شهرى او مساعدات مالية شهرية  لها .

كما كلف المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرصه عمل كريمه لها بالقطاع الخاص،وكلف  رئيسه مركز ومدينة المنصورة بمتابعه الحالة اول باول مع وكيل وزارة التضامن، ووكيل وزارة القوى العاملة.

واكد  محافظ الدقهلية على ان هناك تعاون وتنسيق مستمر مع وزارة التضامن الاجتماعى بهدف تقديم الرعاية والمسانده لجميع الفئات المستحقة للدعم والرعاية تنفيذا لتوجيهات القياده السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الاولويات.
مساعدة مالية عاجلة ومعاش شهري.. لافته إنسانية من محافظ الدقهلية
مساعدة مالية عاجلة ومعاش شهري.. لافته إنسانية من محافظ الدقهلية
مساعدة مالية عاجلة ومعاش شهري.. لافته إنسانية من محافظ الدقهلية
مساعدة مالية عاجلة ومعاش شهري.. لافته إنسانية من محافظ الدقهلية
مساعدة مالية عاجلة ومعاش شهري.. لافته إنسانية من محافظ الدقهلية
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