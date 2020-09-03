محافظ الغربية : حصر قرارات الإزالة و واجهات العمارات غير المدهونة

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بحصر قرارات الإزالة منذ عام 2015 وحتى الآن وكذلك حصر المباني التي تمثل خطر داهم لإزالتها فورا مع توفير مكان لإقامة السكان.





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جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة.





وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات وعلى رأسها ملف الإزالات وجدية التصالح والإشغالات والنظافة والمباني التي تسبب خطر داهم .





كما أصدر المحافظ تعليماته بحصر المناطق العشوائية ليتم تطويرها مع حصر عدد السكان لتوفير مساكن بديلة لهم ، كما شدد على تكثيف المرور لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع ورفع المخالفات ومعاقبة المخالفين بشكل يومي ومستمر.





ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمدن بسرعة تشطيب واجهات العمارات وإنذار أصحابها وقطع المرافق عن العمارات التي لم يتم تشطيبها في موعد غايته شهر بعد إنذار أصحابها وذلك تنفيذا لقرارات الدولة.





وفي نهاية الاجتماع طالب محافظ الغربية بسرعة إنجاز الأعمال لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.





يذكر أن محافظ الغربية قد قام بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء وتم إرسالها للجريدة الرسمية بتاريخ 19 /8 /2020 ومن المنتظر نشرها اليوم والعمل بها فورا.