بعد التتويج بالثلاثية التاريخية.. بايرن ميونخ يخشى سيناريو 2014





نجح بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فليك في تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم " الدوري الألماني - كأس ألمانيا - دوري أبطال أوروبا"، وهو نفس إنجاز البافاري موسم 2012 - 2013.









وسيكون بايرن ميونخ مطالبا من قبل جماهيره بالبقاء على القمة خلال الموسم المقبل، ومواصلة حصد البطولات محليا وقاريا، خاصة بعد الأداء الخرافي الذي ظهر به الفريق الموسم المنقضي، حيث نجح في التغلب على أكبر الفرق مثل برشلونة وباريس سان جيرمان.









ويخشى بايرن ميونخ تكرار سيناريو 2014، حيث تراجع الفريق بشكل كبير، بعد موسم وحيد من التتويج بالثلاثية التاريخية.









ولم يحصد بايرن ميونخ سوى لقب الدوري الألماني موسم 2013 - 2014، وتراجع مستواه محليا وقاريا.