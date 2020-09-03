صافرات الإنذار تدوي أجواء العاصمة الأردنية لهذا السبب

أكد مصدر أمني اردني أن صافرات الإنذار ستطلق بمحافظتي عمان والزرقاء الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس.





وبين المصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الصافرات ستنطلق ما بين العاشرة والنصف والحادية عشرة مساء إيذانا بسريان حظر التجوال الشامل في المحافظتين.





ويشار إلىأن المملكة الأردنية الهاشمية كانت أعلنت اليوم تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث توزعت مابين 69 حالة محلية في أعلي حصيلة محلية تسجلها الأردن منذ بداية الجائحة.





ووفق ماذكرته وزارة الصحة الأردنية فقد ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2233) حالة.





كما بيًنت الوزارة انه وبعد تسجيل حالة وفاة ليلة أمس لسبعينية، بلغ إجمالي عدد الوفيات (16) حالة.





كما سجلت الصحة الأردنية 38 حالة شفاء هذا اليوم، و32 في مستشفى الأمير حمزة، و5 في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.



